Возрождение завода Hyundai в России: новые перспективы

«Автотор» хочет выпускать автомобили на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге

Калининградский «Автотор» после завершения сотрудничества с предыдущими партнерами активно развивает новые пути в сфере автомобильного производства, углубляя взаимодействие с китайскими брендами, такими как BAIC, Kaiyi и SWM.

Поэтому предприятие интересуется возможностью локализации производства на мощностях петербургского завода Hyundai, сообщил источник.

«Автотор» направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность запуска нового производства на площадке, обладающей мощностью для изготовления более 200 тысяч автомобилей в год. По указанию главы государства данная инициатива будет изучена вице-премьером – главой Министерства промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

«Автотор» предлагает реализовать амбициозную программу по модернизации производственных мощностей в Петербурге. Она включает в себя локализацию нового поколения двигателей внутреннего сгорания и создание автомобилей на инновационной платформе последовательного гибрида с генерирующей установкой, способной использовать газомоторное топливо.

Проект также охватывает широкий спектр сотрудничества между калининградским предприятием и российскими производственными комплексами Hyundai, а также другими заводами. В частности, в письме говорится о возможности поставок из Калининграда на петербургскую площадку Hyundai таких компонентов, как электродвигатели, редукторы, силовая электроника и пластиковые детали. Кроме того, предприятия «Росатома» готовы предоставить тяговые батареи и системы управления, в то время как Газпром обеспечит поставку необходимой аппаратуры для двигателей, работающих на газомоторном топливе.

Комплекс в Петербурге сможет поставлять «Автотору» двигатели внутреннего сгорания.

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Источник: «Интерфакс»

Фото: Виталий Невар/ТАСС