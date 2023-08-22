Как разминируют поля перед наступлением – видео

УР-77 или «Метеорит» способен ликвидировать мины на поле или дорогах прямо во время боя

УР-77, получившая название «Метеорит», – это еще советская разработка: самоходная реактивная установка разминирования, которая появилась в армии в далеком 1977 году.

Создавалась машина на базе самоходной гаубицы 2С1, которая больше известна под названием «Гвоздика».

Длина и высота «Метеорита» составляет 7,8 и 2,5 метра соответственно. Экипаж состоит всего из двух человек. Несмотря на свою немалую массу в 15,5 тонны, машина способна развивать скорость до 60 км/ч благодаря 300-сильному двигателю.

УР-77 легко делает безопасные проходы в минных полях, заставляя противопехотные и противотанковые мины детонировать. Благодаря броне работать «Метеорит» может и во время боя – в момент разминирования экипаж не покидает машину.

Ширина получающегося прохода составляет около 6 метров, а его длина достигает от 80 до 90 метров.

Разминирование происходит за счет ударной волны от взрыва забрасываемого вперед снаряда. В результате срабатывают взрыватели мин. Но полное разминирование не гарантируется: могут уцелеть мины с взрывателями двукратного нажатия (срабатывают в момент, когда нога или колесо покидают поверхность взрывателя и перестают его прижимать) и противопехотные мины натяжного действия, а также мины с магнитными, сейсмическими и инфракрасными взрывателями.

Но главное, установка отлично расчищает поля с наиболее часто используемыми противопехотными американскими минами нажимного действия М14.

Один «Метеорит» перевозит два заряда и способен расчищать от мин участки 180х6 метров или 90х12 метров. Используются заряды марок УЗ-67, УЗП-77 и ЗРШ. Это капроновая оболочка, заполненная взрывчатым веществом, внутри которого проходит детонирующий кабель. Выстреливается она вперед пороховыми зарядами.

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Фото, видео: Youtube