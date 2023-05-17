Акация и Гвоздика: грозные самоходки в зоне СВО

Современный бой требует не только прицельного огня мощных артсистем, но и умения пробиться на позицию по бездорожью. А потом, не дожидаясь ответного удара, быстро ее покинуть. С этими задачами лучше всего справляется самоходная артиллерия.

В условиях распутицы и почти мгновенного ответного огня гусеничные САУ (самоходные артиллерийские установки) с орудиями крупного калибра — лучшая альтернатива буксируемым гаубицам Д-20 и Д-30.

И пока промышленность наращивает производство самоходных артиллерийских установок нового образца, на передовой успешно работают советские боевые машины. Управляемые боеприпасы, разведка и корректировка огня с помощью беспилотников делают их точным и грозным оружием.

Гвоздика 2С1

Самоходная артиллерийская установка 2С1 принята на вооружение в начале семидесятых. С тех пор в строю. Выпускалась тысячами и использовалась в десятках стран.

Ходовая часть Гвоздики – удлиненное шасси легендарной «мотолыги» МТ-ЛБ. Прекрасная проходимость, низкая масса и герметичный корпус многоцелевого транспортера-тягача позволили создать уникальную боевую машину.

Гвоздика – компактная. Орудие, развернутое по ходу движения, не выступает за габариты корпуса. Мало того, 2С1 авиатранспортабельная и плавающая. Это первая в мире гусеничная САУ, способная вплавь преодолевать водные преграды со скоростью 4,5 км/ч.

Компоновка 2С1 – классическая для самоходных орудий. Моторное отделение в передней, боевое – в средней и задней части стального бронекорпуса.

В ходовой части Гвоздики - семь обрезиненных опорных катков. Корпус из стальной противопульной брони от МТ-ЛБ.

На крыше ближе к корме расположена башня с нарезным орудием 2А31 калибром 122 мм. По боеприпасам и баллистике оно унифицировано с широко распространенной буксируемой гаубицей Д-30.

Боевая скорострельность гаубицы 2А31 (способной, кстати, стрелять и прямой наводкой) составляет 4-5 выстрелов в минуту. Номенклатура боеприпасов включает осколочно-фугасные, шрапнельные, химические, дымовые, осветительные, кумулятивные и управляемые осколочно-фугасные снаряды.

Дальность поражения вражеской бронетехники кумулятивными снарядами – до 2 км. Остальные типы боеприпасов накрывают цели на дистанции до 13,5–15,2 км.

Мощная 122-миллиметровая гаубица плюс надежное шасси с потрясающей проходимостью. Гвоздика служит в самых отдаленных регионах, в горной местности, на Севере.

Акация 2С3

Акация – ровесница Гвоздики и сходна с ней по компоновке. Моторно-трансмиссионное отделение расположено в передней части корпуса справа. Слева от двигателя находится место механика-водителя. В центральной части – боевое отделение, в башне, сдвинутой к корме машины, – вооружение и экипаж.

Но ходовая часть сделана не на базе транспортера-тягача – это самостоятельная разработка. В ее основе модернизированное шасси боевой машины СУ-100П.

Здесь установлены уже обрезиненные и опорные, и поддерживающие катки. Двигатель не восьми-, а двенадцатицилиндровый. В трансмиссии – шесть передних и две задних передачи.

Акация получилась достаточно маневренной, но, в отличие от Гвоздики, уже не плавает, а лишь преодолевает броды глубиной до 1 метра.

Вооружение 2С3 – гаубица 2А33 калибром 152 мм и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ. Орудие боевой машины по боеприпасам и баллистике унифицировано с буксируемой гаубицей Д-20.

В ходовой части Акации шесть прорезиненных опорных и четыре поддерживающих катка. На командирской башенке дополнительное вооружение — пулемет Калашникова.

Номенклатура боеприпасов разнообразна. Есть бетонобойные, кассетные, осколочные и осколочно-фугасные, бронебойные и кумулятивные, шрапнельные и даже ядерные снаряды. В перечне управляемых боеприпасов и высокоточный Краснополь. Дальность кумулятивных и бронебойных снарядов до 4 км, остальных – от 13 до 20 км.

За годы производства и эксплуатации Акацию постоянно модернизировали. Самый свежий серийный вариант – 2С3М2 образца 2006 года. Машину собирают в цехах ОАО Уралтрансмаш.

Гаубица Акация вооружена 152-миллиметровая гаубицей. Но орудие может стрелять и прямой наводкой бронебойными или кумулятивными снарядами.

От ранних версий САУ отличается панорамным прицелом 1П5, радиостанцией и (главное!) автоматизированной системой управления наведением и огнем.

Конечно, даже усовершенствованная Акация уступает по автоматизации, скорострельности, мощности и дальности более современным артиллерийским установкам калибра 152 мм 2С19 Мста-С и тем более 2С35 Коалиция-СВ.

Боевая скорострельность САУ Акация - 3,5 выстрела в минуту.

Но пока суммарный тираж свежих САУ на порядок меньше, чем заслуженных 2С3. Поэтому в ситуации, когда армию нужно срочно насытить самоходными гаубицами, Акации остаются востребованными.

Характеристики самоходных артиллерийских установок

Гвоздика 2С1 Акация 2С3 Общие данные Размеры, мм: длина/ширина/высота 7260/2850/2725 7765/3250/3050 Экипаж, чел. 4 4 Масса, кг 15 700 27 500 Максимальная скорость, км/ч 60 60 Запас хода, км: по шоссе 500 500 Двигатель Тип дизельный многотопливный с наддувом Модель ЯМЗ-238Н В-59У Мощность, л.с. 300 520 Шасси МТ-ЛБ Модернизированное СУ-100П Бронирование противопульно-противоосколочная стальная броня противопульно-противоосколочная стальная броня Вооружение тип/калибр, мм гаубица 2А31/121,92 гаубица 2А33/152,4 + пулемет ПКТ/7,62 боекомплект, шт 40 выстрелов 46 выстрелов (152,4 мм), 1500 патронов (7,62 мм)