Акация и Гвоздика: грозные самоходки в зоне СВО
В условиях распутицы и почти мгновенного ответного огня гусеничные САУ (самоходные артиллерийские установки) с орудиями крупного калибра — лучшая альтернатива буксируемым гаубицам Д-20 и Д-30.
И пока промышленность наращивает производство самоходных артиллерийских установок нового образца, на передовой успешно работают советские боевые машины. Управляемые боеприпасы, разведка и корректировка огня с помощью беспилотников делают их точным и грозным оружием.
Гвоздика 2С1
Самоходная артиллерийская установка 2С1 принята на вооружение в начале семидесятых. С тех пор в строю. Выпускалась тысячами и использовалась в десятках стран.
Ходовая часть Гвоздики – удлиненное шасси легендарной «мотолыги» МТ-ЛБ. Прекрасная проходимость, низкая масса и герметичный корпус многоцелевого транспортера-тягача позволили создать уникальную боевую машину.
Гвоздика – компактная. Орудие, развернутое по ходу движения, не выступает за габариты корпуса. Мало того, 2С1 авиатранспортабельная и плавающая. Это первая в мире гусеничная САУ, способная вплавь преодолевать водные преграды со скоростью 4,5 км/ч.
Компоновка 2С1 – классическая для самоходных орудий. Моторное отделение в передней, боевое – в средней и задней части стального бронекорпуса.
На крыше ближе к корме расположена башня с нарезным орудием 2А31 калибром 122 мм. По боеприпасам и баллистике оно унифицировано с широко распространенной буксируемой гаубицей Д-30.
Боевая скорострельность гаубицы 2А31 (способной, кстати, стрелять и прямой наводкой) составляет 4-5 выстрелов в минуту. Номенклатура боеприпасов включает осколочно-фугасные, шрапнельные, химические, дымовые, осветительные, кумулятивные и управляемые осколочно-фугасные снаряды.
Дальность поражения вражеской бронетехники кумулятивными снарядами – до 2 км. Остальные типы боеприпасов накрывают цели на дистанции до 13,5–15,2 км.
Акация 2С3
Акация – ровесница Гвоздики и сходна с ней по компоновке. Моторно-трансмиссионное отделение расположено в передней части корпуса справа. Слева от двигателя находится место механика-водителя. В центральной части – боевое отделение, в башне, сдвинутой к корме машины, – вооружение и экипаж.
Но ходовая часть сделана не на базе транспортера-тягача – это самостоятельная разработка. В ее основе модернизированное шасси боевой машины СУ-100П.
Здесь установлены уже обрезиненные и опорные, и поддерживающие катки. Двигатель не восьми-, а двенадцатицилиндровый. В трансмиссии – шесть передних и две задних передачи.
Акация получилась достаточно маневренной, но, в отличие от Гвоздики, уже не плавает, а лишь преодолевает броды глубиной до 1 метра.
Вооружение 2С3 – гаубица 2А33 калибром 152 мм и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ. Орудие боевой машины по боеприпасам и баллистике унифицировано с буксируемой гаубицей Д-20.
Номенклатура боеприпасов разнообразна. Есть бетонобойные, кассетные, осколочные и осколочно-фугасные, бронебойные и кумулятивные, шрапнельные и даже ядерные снаряды. В перечне управляемых боеприпасов и высокоточный Краснополь. Дальность кумулятивных и бронебойных снарядов до 4 км, остальных – от 13 до 20 км.
За годы производства и эксплуатации Акацию постоянно модернизировали. Самый свежий серийный вариант – 2С3М2 образца 2006 года. Машину собирают в цехах ОАО Уралтрансмаш.
От ранних версий САУ отличается панорамным прицелом 1П5, радиостанцией и (главное!) автоматизированной системой управления наведением и огнем.
Конечно, даже усовершенствованная Акация уступает по автоматизации, скорострельности, мощности и дальности более современным артиллерийским установкам калибра 152 мм 2С19 Мста-С и тем более 2С35 Коалиция-СВ.
Но пока суммарный тираж свежих САУ на порядок меньше, чем заслуженных 2С3. Поэтому в ситуации, когда армию нужно срочно насытить самоходными гаубицами, Акации остаются востребованными.
Характеристики самоходных артиллерийских установок
|Гвоздика 2С1
|Акация 2С3
|Общие данные
|Размеры, мм: длина/ширина/высота
|7260/2850/2725
|7765/3250/3050
|Экипаж, чел.
|4
|4
|Масса, кг
|15 700
|27 500
|Максимальная скорость, км/ч
|60
|60
|Запас хода, км: по шоссе
|500
|500
|Двигатель
|Тип
|дизельный многотопливный с наддувом
|Модель
|ЯМЗ-238Н
|В-59У
|Мощность, л.с.
|300
|520
|Шасси
|МТ-ЛБ
|Модернизированное СУ-100П
|Бронирование
|противопульно-противоосколочная стальная броня
|противопульно-противоосколочная стальная броня
|Вооружение
|тип/калибр, мм
|гаубица 2А31/121,92
|гаубица 2А33/152,4 + пулемет ПКТ/7,62
|боекомплект, шт
|40 выстрелов
|46 выстрелов (152,4 мм), 1500 патронов (7,62 мм)
- Техника СВО: 4 основных боевых танка ВС РФ (один – советский)
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен