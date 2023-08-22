#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 400 – названа дата начала продажTank 400 – названа дата начала продаж
Начинается прием заказов на новый китайский...
Стала известна мощность серийного электромобиля АтомСтала известна мощность серийного электромобиля Атом
Российский электромобиль Атом получит двигатель...
Топ-10 регионов, в которых слишком дорогое ОСАГО. И вот почему!Топ-10 регионов, в которых слишком дорогое ОСАГО. И вот почему!
РСА: в этих регионах РФ водители переплачивают...

Tank 400 – названа дата начала продаж

Начинается прием заказов на новый китайский внедорожник Tank 400

Обновленный Chery Tiggo 7 PLUS поступила в продажу – цены

Предпродажи Tank 400 Hi4-T начнутся 25 августа, но пока только в Китае. Российским автомобилистам придется подождать еще немного.

Это внедорожник с несущим кузовом и гибридной силовой установкой на базе двухлитрового турбодвигателя и 9-ступенчатого автомата.

Танк 400 Hi4-T имеет уникальный дизайн, что делает его непохожим на прочие модели Tank. Этот стиль в компании называют Future Warrior (воин будущего).Новый автомобиль имеет резкие линии, а линия крыши заканчивается спойлером.


АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Что касается размеров автомобиля, то его длина, ширина и высота составляют 4985, 1960 и 1905 мм, а колесная база достигает 2850 мм. То есть, по размерам автомобиль сопоставим с Nissan Pathfinder.


Углы въезда и съезда составляют 33°, а дорожный просвет – 224 мм. Поражает глубина преодолеваемого брода – 800 мм.


Автомобиль оснащен 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и 16,2-дюймовым тачскрином мультимедии.


Когда появится Lada Niva с новыми моторами

Гибридная установка Hi4-T взята от Tank 500. Мощность двигателя составляет 245 л.с. и 380 Нм. Специально под эту установку разрабатывался 9-ступенчатый автомат с высоковольтным двигателем P2 Hybrid мощностью 163 л.с. Суммарная мощность гибрида достигает 408 л.с. и 750 Нм.

Запас хода только на электроэнергии может превышать 100 км, а зарядка батареи с 30% до 80% занимает 24 минуты (но заряжать батарею от сети необязательно).

Также внедорожник оснащен новым поколением интеллектуальной системы полного привода с функцией механической блокировки Mlock с режимами 2H, AWD, 4H и 4L.

Фото:Autohome.com.cn

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0