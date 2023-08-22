Tank 400 – названа дата начала продаж

Начинается прием заказов на новый китайский внедорожник Tank 400

Предпродажи Tank 400 Hi4-T начнутся 25 августа, но пока только в Китае. Российским автомобилистам придется подождать еще немного.

Это внедорожник с несущим кузовом и гибридной силовой установкой на базе двухлитрового турбодвигателя и 9-ступенчатого автомата.

Танк 400 Hi4-T имеет уникальный дизайн, что делает его непохожим на прочие модели Tank. Этот стиль в компании называют Future Warrior (воин будущего).Новый автомобиль имеет резкие линии, а линия крыши заканчивается спойлером.

Что касается размеров автомобиля, то его длина, ширина и высота составляют 4985, 1960 и 1905 мм, а колесная база достигает 2850 мм. То есть, по размерам автомобиль сопоставим с Nissan Pathfinder.

Углы въезда и съезда составляют 33°, а дорожный просвет – 224 мм. Поражает глубина преодолеваемого брода – 800 мм.

Автомобиль оснащен 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и 16,2-дюймовым тачскрином мультимедии.

Гибридная установка Hi4-T взята от Tank 500. Мощность двигателя составляет 245 л.с. и 380 Нм. Специально под эту установку разрабатывался 9-ступенчатый автомат с высоковольтным двигателем P2 Hybrid мощностью 163 л.с. Суммарная мощность гибрида достигает 408 л.с. и 750 Нм.

Запас хода только на электроэнергии может превышать 100 км, а зарядка батареи с 30% до 80% занимает 24 минуты (но заряжать батарею от сети необязательно).

Также внедорожник оснащен новым поколением интеллектуальной системы полного привода с функцией механической блокировки Mlock с режимами 2H, AWD, 4H и 4L.

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Фото:Autohome.com.cn