Этот BMW стоит на парковке без движения уже 19 лет

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Забавная история BMW M3 CSL, застрявшего на одной из британских парковок

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На британской парковке стоит великолепный BMW M3 CSL. Стоит давно. Лет 20.

История гласит, что первый владелец автомобиля купил его в Рединге (Великобритания) 4 августа 2004 года и проехал на нем всего 37 миль (59 км) – до подземного гаража в Лондоне, где он с тех пор и находится. Но это не совсем правда.

Согласно документам, пробег составляет около 16 000 км, и за эти годы спорткар сменил несколько владельцев.


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Один пользователь известной, но запрещенной соцсети, который утверждает, что у него есть доступ к системе «BMW Kasio», уверен, что пробег автомобиля составляет более 23 000 км.


Поиск по номерному знаку показал, что транспортный налог за автомобиль не платился с марта 2006 года. То есть, на парковке автомобиль может стоять «всего» 17 с небольшим лет.


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На снимках автомобиля видно, что колеса BMW заблокированы, а кузов покрыт толстым слоем грязи и пыли. Задний бампер явно получил удар. Есть царапины на боковом зеркале заднего вида со стороны водителя.

Что ждет это BMW? Трудно сказать, но, учитывая рост цен на модели M3 CSL, вполне возможно, что нынешний владелец решит его продать или отремонтирует и будет ездить на машине сам.

Фото: Carscoops.com

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За РулемКирилл Панов
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