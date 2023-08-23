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Chery будет собирать машины в России

Китайская Chery до конца года выберет место для сборки машин в России

Китайский автопроизводитель Chery рассчитывает до конца 2023 г. договориться о сборке с местным партнером в России, рассказал вице-президент Chery International, председатель совета директоров «Чери автомобили рус» Сунь Луцюань.

Ни площадка, ни марка авто, входящая в концерн, окончательно еще не выбраны. С наибольшей вероятностью это все-таки будет основной бренд Chery.

Топ-менеджер отметил, что локальная сборка имеет экономический смысл при продажах в стране не менее 50 тыс. автомобилей в год.

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На сегодняшний день она оправданна: в первом полугодии 2023 г. в России было продано почти 47 тыс. машин Chery без учета суббрендов. Это в 4 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

Согласно инсайдерской информации, обсуждается крупноузловая сборка 120 кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. А в качестве основного варианта для размещения сборки эксперты называют завод в Калуге (бывший Volkswagen), который сейчас принадлежит компании AGR.

Источник: «Ведомости»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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За РулемАлексеева Елена
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