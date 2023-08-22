Обновленный Chery Tiggo 7 PLUS поступила в продажу – цены

Chery Tiggo 7 PLUS обновили внешность и комплектации

Обновленный Chery Tiggo 7 PLUS (в России его продают под названием Tiggo 7 Pro) получил пять комплектаций и два бензиновых турбодвигателя на выбор.

После обновления автомобиль стал немного больше за счет новых бамперов (+3 см). Длина, ширина и высота кроссовера составляют 4530, 1862 и 1695 мм, а колесная база достигает составляет 2670 мм.

Автомобиль получил совершенно новый цвет Crystal, а между решеткой радиатора и воздухозаборником бампера появилась большая многоугольная «улыбка» с красной полосой и противотуманками.

Спортивности кроссоверу придают задние сквозные фонари, спойлер над дверью багажника и четыре патрубка выхлопной системы – по два с каждой стороны.

Салон получил хромированные вставки на центральной консоли и дверях. За трехспицевым рулевым колесом виден сплошной 24,6-дюймовый экран.

Даже в базе кроссовер будет оснащаться 8 динамиками Sony, интеллектуальной системой помощи водителю уровня L2+ (включая адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о выезде за пределы полосы движения, автоматическую систему экстренного торможения и т.д.), системой кругового обзора, системой ароматизации и так далее.

Обновленный автомобиль оснащается двигателями 1.5 Т и 1.6 Т мощностью 156 и 197 л.с. и крутящим моментом 230 и 290 Нм соответственно. Двигатели работают в паре с вариатором или 7-ступенчатым роботом.

Стоимость обновленного Chery Tiggo 7 PLUS в Китае составляет от 99 900 до 153 900 юаней или от 1,28 млн до 1,98 млн рублей. В России дорестайлинговый кроссовер с 147-сильным мотором и вариатором стоит от 2 494 900 до 2 624 900 рублей.

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Фото: Autohome.com.cn