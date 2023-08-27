#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Subaru Forester 2024 стал комфортнее и безопаснееНовый Subaru Forester 2024 стал комфортнее и безопаснее
Subaru выпустила обновленный внедорожник...
Новый кроссовер Chery с необычным дизайном уже доступен для заказа в РоссииНовый кроссовер Chery с необычным дизайном уже доступен для заказа в России
Chery Explore 06 с совершенно новым фирменным...
Changan начал выпуск стильного мощного лифтбэкаChangan начал выпуск стильного мощного лифтбэка
Электромобиль Qiyuan A07, построенный на...

Девушки сравнили старый Proton с Bentley – разницы не видно

Британка спародировала видео российской блогерши про Bentley – получилось смешно

Что выпустит АВТОВАЗ в ближайшее время – полный список

Какая разница между Proton 1993 года выпуска и новеньким Bentley Mulsanne? Фанат автомобилей Proton Джон Коупленд и его жена Эми решили показать, что практически никакой.

Звездами видео стали Эми и один из шести «Протонов» Джона. Они спародировали видео на YouTube-канале Jet Car, в котором российская модель Алла Брулетова трогает Mulsanne за разные места, шепча «Bentley».

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Зрелищный сход поезда после столкновения с фурой – видео

Сначала Джон хотел сам сняться в видео, но все же смог уговорить свою жену выступить в роли актрисы и даже купил ей для съемок маленькое черное платье, почти как у Брулетовой.

Это видео набрало миллионы просмотров в соцсетях всего за две недели. Но это далеко не первая пародия на ролик с канала Jet Car. В других версиях представлены такие автомобили, как Ford Transit и Tata.

Фото, видео: Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0