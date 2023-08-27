Девушки сравнили старый Proton с Bentley – разницы не видно

Британка спародировала видео российской блогерши про Bentley – получилось смешно

Какая разница между Proton 1993 года выпуска и новеньким Bentley Mulsanne? Фанат автомобилей Proton Джон Коупленд и его жена Эми решили показать, что практически никакой.

Звездами видео стали Эми и один из шести «Протонов» Джона. Они спародировали видео на YouTube-канале Jet Car, в котором российская модель Алла Брулетова трогает Mulsanne за разные места, шепча «Bentley».

Сначала Джон хотел сам сняться в видео, но все же смог уговорить свою жену выступить в роли актрисы и даже купил ей для съемок маленькое черное платье, почти как у Брулетовой.

Это видео набрало миллионы просмотров в соцсетях всего за две недели. Но это далеко не первая пародия на ролик с канала Jet Car. В других версиях представлены такие автомобили, как Ford Transit и Tata.

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Фото, видео: Youtube