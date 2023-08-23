Дефицит водителей в сфере транспорта достиг 25%. И дело не в зарплатах

Олег Торош: в транспортной отрасли сегодня не хватает полмиллиона человек

В общественной организации «Водители России» подсчитали, что дефицит кадров в транспортной отрасли в РФ сегодня достигает 25%.

И проблема даже не в зарплатах (средняя зарплата водителя-экспедитора с правами категории C/E – 80–250 тыс. руб.), а в том, что у нас сегодня профессия водителя непрестижна. Сложился ложный стереотип водителя-дальнобойщика: «дурно пахнущий человек в шлепанцах и растянутых трениках», отметил президент Общероссийской общественной организации «Водители России».

Престиж падает, происходит старение водителей, работающих на транспорте: их средний возраст уже составляет 50 лет и выше.

«Это говорит о том, что если мы с вами сегодня не начнем работать над решением этой задачи, то через пять лет мы получим огромную нехватку кадров и острую проблему в перевозке грузов по всей стране», – отмечает Торош.

Торош считает, что привлекать нужно, в первую очередь, граждан России. А именно сельскую молодежь, ведь на селе низкий уровень занятости. И сельчане бы пошли, но их нужно информировать и вовлекать.

Оперативно решить проблему может также программа пробации. Закон о пробации позволяет привлекать к работе правонарушителей – например, освободившихся по УДО или приговоренных к принудительным работам. Это самый быстрый способ вовлечения граждан в транспортную сферу.

В целом дефицит кадров в транспортной отрасли Торош оценил в 500 тысяч человек.

Видео с пресс-конференции «Некому водить. Почему сложилась критическая ситуация с водителями грузовиков в России?» можно посмотреть по ссылке.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: НСН/YouTube

Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин