В России не хватает 60 тысяч дальнобойщиков

Логистические компании жалуются на дефицит водителей большегрузов

В России продолжается острый дефицит водителей-дальнобойщиков, рассказал заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов.

Российским транспортным компаниям, по оценкам ПЭК, не хватает около 60 000 водителей. Причем, по итогам сводного опроса крупнейших компаний отрасли, за последние пять лет дефицит вырос с 15 до 21%. Число открытых вакансий по сравнению с 2019 годом увеличилось на 38%, каждый месяц на профильных сайтах появляется до 5 тыс. новых объявлений.

Дефицит водителей большегрузов только в одной отдельно взятой компании ПЭК составляет около 5% от штатной численности.

Особенно катастрофическая ситуация сложилась с нехваткой водителей грузовиков массой свыше 3,5 т (категория Е).

Дефицит кадров у крупных перевозчиков привел к тому, что у них простаивает около 5% автопарка.

Причины топ-менеджер видит в том, что снизился престиж профессии, ее исключили из системы среднего специального образования. Стало меньше автошкол, которые готовят водителей грузовых автомобилей.

Популярность профессии у молодежи низкая – условия труда тяжелые, нормальных стоянок для большегрузов нет. Водитель проводит в рейсе большую часть месяца, вдали от семьи и близких.

Средний возраст дальнобойщиков сегодня составляет от 48 до 52 лет и продолжает расти.

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Источник: «Ведомости»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин