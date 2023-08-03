#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России не хватает 60 тысяч дальнобойщиковВ России не хватает 60 тысяч дальнобойщиков
Логистические компании жалуются на дефицит...
На АВТОВАЗе собрали первые Lada с АКП от «китайского партнера»На АВТОВАЗе собрали первые Lada с АКП от «китайского партнера»
Тестовая партия универсалов Lada Vesta с...
«Китайский Wrangler» BAIC BJ40 – садимся за руль и удивляемся!«Китайский Wrangler» BAIC BJ40 – садимся за руль и удивляемся!
Турбомотор 2.0 выдает 225 л.с., что больше, чем...

В России не хватает 60 тысяч дальнобойщиков

Логистические компании жалуются на дефицит водителей большегрузов

Российский рынок грузовиков — есть изменения

В России продолжается острый дефицит водителей-дальнобойщиков, рассказал заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов.

Российским транспортным компаниям, по оценкам ПЭК, не хватает около 60 000 водителей. Причем, по итогам сводного опроса крупнейших компаний отрасли, за последние пять лет дефицит вырос с 15 до 21%. Число открытых вакансий по сравнению с 2019 годом увеличилось на 38%, каждый месяц на профильных сайтах появляется до 5 тыс. новых объявлений.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Дефицит водителей большегрузов только в одной отдельно взятой компании ПЭК составляет около 5% от штатной численности.

Особенно катастрофическая ситуация сложилась с нехваткой водителей грузовиков массой свыше 3,5 т (категория Е).

Дефицит кадров у крупных перевозчиков привел к тому, что у них простаивает около 5% автопарка.

Причины топ-менеджер видит в том, что снизился престиж профессии, ее исключили из системы среднего специального образования. Стало меньше автошкол, которые готовят водителей грузовых автомобилей.

Популярность профессии у молодежи низкая – условия труда тяжелые, нормальных стоянок для большегрузов нет. Водитель проводит в рейсе большую часть месяца, вдали от семьи и близких.

Средний возраст дальнобойщиков сегодня составляет от 48 до 52 лет и продолжает расти.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Ведомости»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0