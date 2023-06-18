Хвост пистолетом: очень странная мода у дальнобойщиков Бразилии

Очень хотелось бы посмотреть на лица работников транспортной компании, когда такой грузовик подъезжает на загрузку…

Тюнинг грузовиков, как и тюнинг автомобилей вообще, штука максимально многогранная. Едва читатели «За рулем» отошли от созерцания советско-российских дальнобойных кастомов из 90-х, как на них несется новое чудо. Встречаем.

По данным источника, это образец современной моды в рядах бразильских дальнобойщиков. То есть делается довольно головокружительное заявление: таких полуприцепов в мире более одного.

Задняя часть полуприцепа поднята от земли на несколько метров. Причем этот «лифт» постоянный, его нельзя уменьшить или вовсе вернуть конструкцию к привычному для взгляда состоянию. Под нее вполне способна заехать легковушка, а грузовик с таким прицепом (и, вероятно, с доработанным «седлом») вполне способен к движению.

При внимательном взгляде на это видео все же становится очевидным: это единственный в мире шоу-стоппер, служащий исключительно рекламным целям. В таком случае было бы неплохо дополнить его антикрылом максимально нескромных размеров.

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK