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Хвост пистолетом: очень странная мода у дальнобойщиков Бразилии

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За РулемТаких уже не делают: взгляните на самодельные дальнобойные грузовики из 90-х

Тюнинг грузовиков, как и тюнинг автомобилей вообще, штука максимально многогранная. Едва читатели «За рулем» отошли от созерцания советско-российских дальнобойных кастомов из 90-х, как на них несется новое чудо. Встречаем.

По данным источника, это образец современной моды в рядах бразильских дальнобойщиков. То есть делается довольно головокружительное заявление: таких полуприцепов в мире более одного.

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Задняя часть полуприцепа поднята от земли на несколько метров. Причем этот «лифт» постоянный, его нельзя уменьшить или вовсе вернуть конструкцию к привычному для взгляда состоянию. Под нее вполне способна заехать легковушка, а грузовик с таким прицепом (и, вероятно, с доработанным «седлом») вполне способен к движению.

При внимательном взгляде на это видео все же становится очевидным: это единственный в мире шоу-стоппер, служащий исключительно рекламным целям. В таком случае было бы неплохо дополнить его антикрылом максимально нескромных размеров.

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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