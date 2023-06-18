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Таких уже не делают: взгляните на самодельные дальнобойные грузовики из 90-х

Кровельное железо, водопроводные трубы и брошенные в ремзоне запчасти — вот компоненты беспощадного грузового тюнинга той поры...

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Около 30 лет назад, на заре российских транспортных компаний, управляемых частным капиталом, комфортных дальнобойных грузовиков почти ни у кого не было. Они хлынули из-за рубежа чуть позже.

Чтобы хоть как-то приблизиться к понятию «магистральный тягач», отечественные мастера использовали буквально все, что попадается под руку, дорабатывая отечественные КАМАЗы, МАЗы, ЗИЛы, Уралы и КрАЗы. Пожалуй, на базе последних получались самые роскошные грузовые тюнинг-проекты тех лет.

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Седельные тягачи Кременчугский автозавод делал серийно, но предназначались они для буксировки трала с танком или бульдозером на короткие и средние дистанции. Но харизма этих грузовиков, которая сродни американским Kenworth или Peterbilt, буквально провоцировала на создание чего-то более эпичного.

Самодельный, но очень аккуратный спальник, сдвоенные фары, широченный бампер – вот и все, что было нужно для получения брутального магистральника. Пусть и не такого комфортного и быстрого, как заморские...

Источник: Auto Video

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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