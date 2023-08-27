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Люди теряют интерес к полностью беспилотным автомобилямЛюди теряют интерес к полностью беспилотным автомобилям
Опрос: системы помощи водителями...
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Люди теряют интерес к полностью беспилотным автомобилям

Опрос: системы помощи водителями приветствуются, а полностью автоматизированное вождение - нет

Водители по-прежнему очень заинтересованы в системах помощи водителю, показал опрос Института Гослара (Германия) и консалтинговой фирмы McKinsey & Company.

Около четверти из более чем 25 000 участников исследования, проведенного в Германии, заявили, что они, скорее всего, захотят заказать усовершенствованную систему помощи водителю при следующей покупке автомобиля.

И две трети этих клиентов согласились, среди прочего, заплатить единовременный сбор в размере 10 тыс. долларов за пилота автобана 4-го уровня.

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Однако авторы исследования также впервые зарегистрировали снижение интереса клиентов к полностью беспилотным автомобилям 5-го уровня. Только 26% опрошенных в настоящее время хотели бы пересесть на полностью автоматический автомобиль, который вообще не требует вмешательства человека в управление. Для сравнения: в 2020 году таких было 35%.

Авторы исследования видят основную причину в снижении доверия к этой технологии: 64% клиентов заявили, что необходимо повысить безопасность беспилотных транспортных средств. Нормативно-правовую среду также следует привести в норму, считают опрошенные.

Источник: auto-medienportal.net

Фото: depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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