Лоб в лоб: два ПАЗика не поделили дорогу

В Краснодарском крае автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автобусом

На неделе в Краснодарском крае произошел опасный дорожный инцидент, который мог иметь серьезные последствия. Утром во вторник 22 августа в дежурную часть ОМВД по Туапсинскому району поступило сообщение: ДТП с участием двух рейсовых автобусов недалеко от села Кирпичного.

Выехав на место, полиция установила, что водитель одного из автобусов выехал на встречную полосу. Дорога в этом месте делает довольно крутой вираж – вероятно, именно это обстоятельство привело к тому, что шофер не справился с управлением.

На беду, навстречу ему двигался другой точно такой же белый ПАЗ. Оба автобуса везли пассажиров. От удара автобусы получили повреждения, и наибольшие – как раз в левой передней части, где располагается рабочее место водителя.

Оба водителя были доставлены в больницу, а вместе с ними – еще трое взрослых пассажиров с травмами различной тяжести. Двое детей 12 и 15 лет, получившие легкие травмы, отправлены на обследование.

К счастью, обошлось без жертв. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщают, что сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой и будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Источник: МВД Медиа

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю