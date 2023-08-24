Рамный пикап Dongfeng DF6: старт продаж в России и цены

«Моторинвест» объявил старт продаж полноприводного рамного пикапа Dongfeng DF6

С сегодняшнего дня пикап Dongfeng DF6 доступен в официальных дилерских центрах китайской марки по всей России.

Габариты автомобиля (длина, ширина, высота): 5310х1850х1810 мм, объем грузового отсека: 1520х1520х475 мм.

Благодаря допустимой полной массе в 2499 кг автомобиль не попадает под ограничения, действующие для грузового транспорта массой свыше 2,5 тонн.

Полный привод с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке, а также клиренс, равный 220 мм, позволяют комфортно преодолевать экстремальные препятствия вне зависимости от климатических условий эксплуатации.

Автомобиль представлен в трех комплектациях: Comfort, Premium и Luxury и семи цветах: белом, черном, синем, красном, желтом, зеленом и серебристом.

В комплектации Comfort пикап оснащен двигателем объемом 2,5 л, мощностью 136 л.с., и пятиступенчатой механической коробкой передач. «Базовый» комфорт обеспечивают салон из экокожи, кондиционер, подогрев передних кресел, бесключевой доступ в салон, функция запуска автомобиля с кнопки и датчики парковки.

Версия Premium дополнена климат-контролем, 7-дюймовым дисплеем мультимедиа и более производительным двигателем объемом 2,3 л, мощностью 163 л. с., агрегатированным шестиступенчатой МКП.

В максимальной комплектации Luxury автомобиль получил камеры кругового обзора, отделку сидений экокожей с перфорацией, электропривод водительского кресла с поясничной регулировкой, а также мультимедиа с увеличенной до 9 дюймов диагональю. Мотор 2,3 л работает здесь в паре с восьмидиапазонным автоматом.

Стоимость пикапа Dongfeng DF6 стартует от 3 289 000 рублей.

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Источник, фото: «Моторинвест»