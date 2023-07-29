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На выставке COMTRANS 2023 представят новый магистральный тягач

На выставке COMTRANS 2023 05–08 сентября 2023 в ЦВК Экспоцентр на Красной Пресне будет представлена абсолютно новая для нашего рынка модель DongFeng – магистральный тягач ChengLong H7.

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Это будет тягач, оснащенный шестицилиндровым двигателем производства концерна Yuchai мощностью 480 л. с. с максимальным крутящим моментом 2250 Н·м при 1100–1500 об/мин. Для российского рынка также доступна модификации с двигателем Cummins совместного производства корпорации Cummins и материнской компании DongFeng. Двигатель работает в паре с КПП ZF 12TX2421TD AMT с гидравлическим тормозом-замедлителем.


В ChengLong H7 используются современная электронная система управления тормозами Wabco и дисковые тормоза Knorr.

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Важной особенностью является низкая снаряженная масса тягача – всего 6,8 тонн, что, безусловно, важно в условиях сурового весового контроля, а также положительно сказывается на расходе топлива.

Машина оснащена полным набором электронных ассистентов водителя, включая систему удержания в полосе, адаптивный круиз контроль, камеры обзора 360 градусов, а также системой контроля усталости и потери концентрации.

Подробнее о выставке можно узнать на сайте comtransexpo.ru

Источник, фото: Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS


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За РулемЛежнин Роман
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