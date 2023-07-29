На выставке COMTRANS 2023 представят новый магистральный тягач
Это будет тягач, оснащенный шестицилиндровым двигателем производства концерна Yuchai мощностью 480 л. с. с максимальным крутящим моментом 2250 Н·м при 1100–1500 об/мин. Для российского рынка также доступна модификации с двигателем Cummins совместного производства корпорации Cummins и материнской компании DongFeng. Двигатель работает в паре с КПП ZF 12TX2421TD AMT с гидравлическим тормозом-замедлителем.
В ChengLong H7 используются современная электронная система управления тормозами Wabco и дисковые тормоза Knorr.
Важной особенностью является низкая снаряженная масса тягача – всего 6,8 тонн, что, безусловно, важно в условиях сурового весового контроля, а также положительно сказывается на расходе топлива.
Машина оснащена полным набором электронных ассистентов водителя, включая систему удержания в полосе, адаптивный круиз контроль, камеры обзора 360 градусов, а также системой контроля усталости и потери концентрации.
Подробнее о выставке можно узнать на сайте comtransexpo.ru
Источник, фото: Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS
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