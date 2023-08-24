Чем плохи современные технологии в авто – их внедряют, но не думают о последствиях

Новые технологии для машин создают больше проблем, чем решают

После испытаний видеорегистратора с камерой заднего вида вместо салонного зеркала заднего вида эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, отметили одно важное неудобство. При взгляде на экран направленный вдаль взгляд постоянно «спотыкался» о расположенное перед носом изображение. Чтобы сфокусироваться на нем, нужно гораздо больше времени, чем если бы водитель смотрел через обычное зеркало заднего вида.

Не жалуют автомобилисты уже и сенсорные кнопки в салоне, если те отвечают за активацию и настройку важных функций, – их нельзя нажимать вслепую, и приходится отвлекаться от дороги. Поэтому в новых моделях снова стали появляться физические кнопки.

На вред современных технологий указывает и главный редактор британского издания Auto Express Стив Фаулер – не каждая «инновация» является улучшением по сравнению со старой доброй простотой, считает он:

– На прошлой неделе я ходил к окулисту, что всегда предвещает хорошую болтовню об автомобилях – мой окулист немного разбирается в тачках. К счастью, мое зрение, кажется, не сильно ухудшилось со времени моего последнего визита два года назад, но автомобильный мир сильно изменился с 2021 года, так что нам было о чем поговорить.

Одной из тем для обсуждения стала замена зеркал экранами, показывающими картинку с камеры заднего вида, – как для салонных, так и для боковых зеркал заднего вида.

Поскольку у меня теперь дальнозоркость, мне нужны очки для работы с изображениями вблизи. Например, для чтения и работы перед экраном компьютера. Как и многим людям, мне трудно ужиться с этими экранами заднего вида. Для вождения мне очки не нужны, но для экранов – нужны.

Вероятно, можно купить какие-нибудь умные очки, которые решат эту проблему, но я не уверен, что это лучше, чем старое доброе зеркало заднего вида.

Хотелось бы верить, что каждая особенность нового автомобиля тщательно анализируется с учетом интересов покупателя и с привлечением медиков, чтобы понять, действительно ли инновация полезна и оправданы ли расходы на нее.

То же самое можно сказать и о сенсорных кнопках на рулевом колесе, для которых достаточно легкого прикосновения руки, чтобы сработать и изменить важные настройки.

В моей почте полно писем от автомобилистов, жалующихся на отвлекающие их технологии, такие как сенсорные экраны, из-за которых приходится слишком долго отрывать взгляд от дороги. Возможно, пришло время вернуться к основам. Я люблю технологии так же, как и все остальные, но они должны быть простыми и безопасными при использовании.

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Фото: Bosch