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Выросли цены на пять моделей Changan

Китайский бренд Changan переписал прайс-листы на Alsvin, UNI-K, EADO Plus, UNI-V и UNI-T

Марка Changan. безусловно, лидирует в России по длине модельной линейки – в ней значится аж 14 моделей, и скоро добавится еще одна. Но недавно ценники пяти моделей были переписаны – разумеется, в сторону увеличения.

У двух моделей подорожание затронуло лишь одну комплектацию. Так, седан Alsvin в версии DLX подорожал на 20 тысяч рублей. Настолько же прибавила и комплектация Tech у кроссовера UNI-K.

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А вот остальные модели из пятерки выросли в цене полностью, в любой из версий. Седан C-класса EADO Plus, лифтбек UNI-V и кроссовер UNI-T стали дороже на 30 тысяч рублей

В целом такой рост больше похож на плановое повышение вслед за инфляцией, нежели является реакцией на рост утилизационного сбора. Оно и понятно: двигатели большинства моделей Changan имеют объем менее 2 литров.

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Источник: Цена Авто

Фото: Telegram

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