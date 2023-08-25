Выросли цены на пять моделей Changan
Марка Changan. безусловно, лидирует в России по длине модельной линейки – в ней значится аж 14 моделей, и скоро добавится еще одна. Но недавно ценники пяти моделей были переписаны – разумеется, в сторону увеличения.
У двух моделей подорожание затронуло лишь одну комплектацию. Так, седан Alsvin в версии DLX подорожал на 20 тысяч рублей. Настолько же прибавила и комплектация Tech у кроссовера UNI-K.
А вот остальные модели из пятерки выросли в цене полностью, в любой из версий. Седан C-класса EADO Plus, лифтбек UNI-V и кроссовер UNI-T стали дороже на 30 тысяч рублей
В целом такой рост больше похож на плановое повышение вслед за инфляцией, нежели является реакцией на рост утилизационного сбора. Оно и понятно: двигатели большинства моделей Changan имеют объем менее 2 литров.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Цена Авто
Фото: Telegram
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен