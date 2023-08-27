Угадайте, зачем эта выпуклость на задней стенке кабины ГАЗ-66?

Раскрыт секрет бугорка на кабине ГАЗ-66 – все дело в особенности рабочего места водителя

Многие считают ГАЗ-66 едва ли не образцом полноприводного грузовика, и почти по всем статьям мы готовы с ними согласиться. Но пара недостатков у машины все же имелась, и об одном из них нам хотелось бы сегодня поговорить. Кабина у ГАЗ-66 довольно тесная ввиду того, что двигатель расположен непосредственно под ней.

Мало того, еще и рычаг переключения передач стоит там, где пользоваться им максимально неудобно, – около задней стенки кабины! Очевидно, такое решение оказалось самым простым, и на ГАЗе не стали усложнять сугубо армейскую конструкцию.

Правда, такое расположение рычага привело к тому, что некоторые передачи нельзя было «воткнуть» в принципе – рука водителя упиралась в металл задней стенки… Да-да, этот бугорок, обычно невидимый за притороченной снаружи запаской, это не что иное, как «расширитель» кабины по месту!

В Сети можно встретить немало материалов на тему простейшего переноса рычага КП ближе к центру кабины посредством кулисного механизма. Что мешало газовцам поступить в свое время так же? Загадка…

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Гора автофактов

Фото: скриншот видео Youtube