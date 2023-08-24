Резонансное ДТП в Калуге: пострадали 11 человек

Лишенный прав водитель выехал на тротуар в Калуге. Ранены 11 человек, среди них трое детей

Сегодня около 14 часов в районе дома 11 по улице Кирова города Калуги водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на тротуар, где находились люди.

Пострадали одиннадцать человек, девять из них доставлены в медучреждения города, среди них трое несовершеннолетних. Пятеро пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали водителя 1974 года рождения и доставили его в территориальное подразделение органов внутренних дел. Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Следователем СУ УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Виновнику грозит семь лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Источник: Telegram/МВД Медиа

Видео: YouTube

Фото:Telegram/Baza