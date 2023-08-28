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Как снизить смертность в ДТП, подумают в регионахКак снизить смертность в ДТП, подумают в регионах
Регионам поручили сформировать «дорожную карту»...

Как снизить смертность в ДТП, подумают в регионах

Регионам поручили сформировать «дорожную карту» по снижению смертности в ДТП

Члены правкомиссии по безопасности на дорогах рассмотрели предложения по улучшению ситуации в сфере обеспечения безопасности на дорогах.

В целом ситуация улучшается: уменьшается количество ДТП, связанных с нетрезвыми водителями за рулем и наездами на пешеходов. Однако есть участки, где количество аварий растет.

Вице-премьер Марат Хуснуллин дал задание федеральным органам и региональным лидерам разработать за 2 месяца «дорожную карту» по снижению смертности в ДТП.

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Сообщать о ДТП можно даже там, где нет сотовой связи

Один из вопросов на заседании касался расширения географии работы системы «Эталон», которая автоматизирует выявление опасных участков на дорогах. Она позволяет отслеживать ситуацию в режиме реального времени в разных регионах России. В настоящее время систему тестируют в трех регионах, к ней присоединятся еще 10 регионов.

Также на заседании обсуждали строительство вертолетных площадок около медицинских учреждений. Хуснуллин предложил разработать и представить в Минздраве планы по строительству таких точек рядом с больницами.

Источник: government.ru

Фото: АГН «Москва»

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За РулемАлексеева Елена
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