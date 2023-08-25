Представлен новый внедорожник Leopard 8 в стиле киберпанк
На автосалоне в Чэнду официально представлен новый концепт-кар Leopard 8. Это будущий внедорожник марки.
Leopard 8 черпает вдохновение из научной фантастики и поэтому получил дизайн будущего в стиле киберпанк.
По сравнению с Leopard 5 концепт-кар Leopard 8 имеет более плавные линии, передняя часть оснащена прямоугольной решеткой радиатора, а дизайн фар более изысканный.
Нижняя часть бампера словно прикрыта массивным щитом, как и пороги, и это добавляет машине хардкорности.
Интересен дизайн колесных арок, из-за которого они кажутся намного больше, чем есть на самом деле.
Новый автомобиль будет иметь хороший дорожный просвет и углы въезда и съезда (то, что на базе концепта создадут серийную модель, нет никаких сомнений).
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Фото: Autohome.com.cn
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