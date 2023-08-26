В России стало еще меньше доступных иномарок

Changan изменил цену на доступный седан Alsvin DLX

Топовая комплектация Changan Alsvin – DLX – стала дороже на 20 тыс. рублей и теперь оценивается в 1,8 млн рублей.

Changan Eado Plus также подорожал. Все комплектации этой модели стали дороже на 30 тыс. рублей. Теперь цена варьируется от 2,33 до 2,4 млн рублей.

Еще одним заметным изменением в цене стало повышение стоимости Changan Uni-K в версии Tech на 20 тыс. рублей. Теперь эта модель оценивается в 4,24 млн рублей.

Цены повысили также на Changan Uni-T и Uni-V – на 30 тыс. рублей. Теперь Uni-T стоит от 2,87 до 2,97 млн рублей, и Uni-V от 2,86 до 2,93 млн рублей.

Источник: Автоновости дня

Фото: Changan