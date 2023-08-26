В России стало еще меньше доступных иномарок
Changan изменил цену на доступный седан Alsvin DLX
Топовая комплектация Changan Alsvin – DLX – стала дороже на 20 тыс. рублей и теперь оценивается в 1,8 млн рублей.
Changan Eado Plus также подорожал. Все комплектации этой модели стали дороже на 30 тыс. рублей. Теперь цена варьируется от 2,33 до 2,4 млн рублей.
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Еще одним заметным изменением в цене стало повышение стоимости Changan Uni-K в версии Tech на 20 тыс. рублей. Теперь эта модель оценивается в 4,24 млн рублей.
Цены повысили также на Changan Uni-T и Uni-V – на 30 тыс. рублей. Теперь Uni-T стоит от 2,87 до 2,97 млн рублей, и Uni-V от 2,86 до 2,93 млн рублей.
Источник: Автоновости дня
Фото: Changan
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