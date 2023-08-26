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Китайскую версию Dodge Ram начали продавать в России

Российские дилеры начали предлагать китайский пикап ZX Grandlion

ZX Grandlion имеет весьма харизматичный внешний вид, который легко спутать с известным американским пикапом Dodge Ram. На рынке пикап является конкурентом таким машинам, как JAC T6, Toyota Hilux и Mitsubishi L200.


ZX Grandlion, предлагаемый дилерами, оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л. с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

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Длина пикапа составляет 5393 мм, а колесная база равна 3230 мм. Кабина двухрядная и рассчитана на пять человек. Внутри автомобиля вы найдете такие удобства, как круиз-контроль, климат-контроль, медиасистема с 10-дюймовым экраном, бесключевой запуск и доступ, датчик дождя, а также парковочные датчики спереди и сзади.

Эти пикапы, поставляемые из Китая, уже доступны у российских дилеров по цене от 4,9 млн рублей.

Источник: Газета.ru

Фото: ZX Auto

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За РулемЛежнин Роман
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