BAIC BJ40 изменился до неузнаваемости
Дизайн нового BJ40 претерпел значительные изменения. Хотя в целом он сохраняет некоторые черты предшественника, но его больше нельзя назвать «китайским Wrangler».
Высокая линия капота, выдающиеся бамперы и крупные наружные зеркала делают его внешность более современной и привлекательной. В салоне установлено три экрана, а приборная панель стала цифровой. Появилась беспроводная зарядка для смартфона.
Габариты BJ40 увеличились. Размеры составляют 4790 x 1940 x 1895 мм при длине колесной базы 2760 мм.
Под капотом нового BJ40 установлен 2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 245 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Цены раскроют 25 августа в первый день проведения автосалона в Чэнду.
Источник: Китайские автомобили
Фото: Baic
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