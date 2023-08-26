BAIC BJ40 изменился до неузнаваемости

BAIC опубликовала тизеры нового поколения модели BJ40

Дизайн нового BJ40 претерпел значительные изменения. Хотя в целом он сохраняет некоторые черты предшественника, но его больше нельзя назвать «китайским Wrangler».

Высокая линия капота, выдающиеся бамперы и крупные наружные зеркала делают его внешность более современной и привлекательной. В салоне установлено три экрана, а приборная панель стала цифровой. Появилась беспроводная зарядка для смартфона.

Габариты BJ40 увеличились. Размеры составляют 4790 x 1940 x 1895 мм при длине колесной базы 2760 мм.

Под капотом нового BJ40 установлен 2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 245 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Цены раскроют 25 августа в первый день проведения автосалона в Чэнду.

Источник: Китайские автомобили

Фото: Baic