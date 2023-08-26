Найден способ не платить за парковку

В России предложили освобождать от платы за парковку владельцев некоторых машин

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести бесплатную парковку на три года исключительно для владельцев новых отечественных автомобилей. Предложение было адресовано премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Это предложение призвано создать стимул для развития российского автопрома и повышения привлекательности отечественных автомобилей на рынке. Купив российское авто, владельцы смогут экономить на парковке, что станет дополнительным фактором при выборе автомобиля.

Во многих странах мира уже давно существуют подобные меры поддержки автомобильной промышленности. Например, в Германии и Франции владельцы электромобилей имеют право бесплатно парковаться и использовать выделенные полосы для общественного транспорта.

Поддержка отечественного автопрома имеет стратегическое значение. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что все российские чиновники должны использовать автомобили отечественного производства.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash