Найден способ не платить за парковку

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В России предложили освобождать от платы за парковку владельцев некоторых машин

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести бесплатную парковку на три года исключительно для владельцев новых отечественных автомобилей. Предложение было адресовано премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.


Это предложение призвано создать стимул для развития российского автопрома и повышения привлекательности отечественных автомобилей на рынке. Купив российское авто, владельцы смогут экономить на парковке, что станет дополнительным фактором при выборе автомобиля.

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Во многих странах мира уже давно существуют подобные меры поддержки автомобильной промышленности. Например, в Германии и Франции владельцы электромобилей имеют право бесплатно парковаться и использовать выделенные полосы для общественного транспорта.

Поддержка отечественного автопрома имеет стратегическое значение. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что все российские чиновники должны использовать автомобили отечественного производства.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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