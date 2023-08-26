Насколько для вас важен цвет автомобиля?

Для многих людей цвет автомобиля является решающим фактором при покупке авто

Согласно исследованию, проводимому среди 5 тысяч водителей, 72% опрошенных тщательно подходят к выбору цвета автомобиля. Особенно это касается молодых водителей в возрасте от 18 до 24 лет, для которых цвет может стать решающим фактором.

Однако интересно отметить, что цвет автомобиля может влиять не только на эстетическое восприятие, но и на безопасность, и даже на эмоциональное состояние водителя. Так 59% опрошенных отметили, что цвет машины влияет на их ощущения за рулем, 34% на уверенность, 14% позволяет быть в центре внимания, а 13% чувствуют себя безопаснее, в зависимости от цвета машины.

В разных регионах России разные предпочтения в цвете автомобиля. Например, по стране чаще выбирают черный (20%). В Уфе предпочитают белые и серые автомобили (по 18%), а в Красноярске серебристые автомобили (39%). В Санкт-Петербурге можно встретить больше автомобилей фиолетового цвета, чем в среднем по стране, а в Воронеже желтые автомобили.

В целом, самыми популярными цветами автомобилей в России являются серебристый и белый, которыми владеют по 18% респондентов.

Источник: Известия

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