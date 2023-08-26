#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как изменилась цена на легендарную «Буханку» за семь лет?Как изменилась цена на легендарную «Буханку» за семь лет?
По данным портала Quto.ru, УАЗ «Буханка» за...
Страшный сон «Хаммера»: новый Mengshi M-Hero 917 от DongfengСтрашный сон «Хаммера»: новый Mengshi M-Hero 917 от Dongfeng
Компания Dongfeng готовится к выпуску мощного...
Насколько для вас важен цвет автомобиля?Насколько для вас важен цвет автомобиля?
Для многих людей цвет автомобиля является...

Насколько для вас важен цвет автомобиля?

Для многих людей цвет автомобиля является решающим фактором при покупке авто

Согласно исследованию, проводимому среди 5 тысяч водителей, 72% опрошенных тщательно подходят к выбору цвета автомобиля. Особенно это касается молодых водителей в возрасте от 18 до 24 лет, для которых цвет может стать решающим фактором.


Однако интересно отметить, что цвет автомобиля может влиять не только на эстетическое восприятие, но и на безопасность, и даже на эмоциональное состояние водителя. Так 59% опрошенных отметили, что цвет машины влияет на их ощущения за рулем, 34% на уверенность, 14% позволяет быть в центре внимания, а 13% чувствуют себя безопаснее, в зависимости от цвета машины.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Почему «пинается» АКП — 7 проблем и решений

В разных регионах России разные предпочтения в цвете автомобиля. Например, по стране чаще выбирают черный (20%). В Уфе предпочитают белые и серые автомобили (по 18%), а в Красноярске серебристые автомобили (39%). В Санкт-Петербурге можно встретить больше автомобилей фиолетового цвета, чем в среднем по стране, а в Воронеже желтые автомобили.

В целом, самыми популярными цветами автомобилей в России являются серебристый и белый, которыми владеют по 18% респондентов.

Источник: Известия

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0