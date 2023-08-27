Новый Porsche Panamera не смог стать электромобилем

Новое поколение Porsche Panamera не будет иметь полностью электрической версии

Несмотря на то, что эта модель пока не является полностью электрическим автомобилем, она будет иметь гибридную версию Turbo E-Hybrid.

Базовая версия Porsche Panamera оснащена 2,9-литровым V6 двигателем мощностью 350 л. с. и 8-ступенчатой трансмиссией. Эта версия способна разгоняться до 100 км/ч за 5,2 секунды.

Версия Turbo E-Hybrid, которая представляет собой гибридный вариант с мотором V8 объемом 4 литра, турбонаддувом и электромотором. Общая мощность этой системы составляет 680 л. с. Емкость батареи 25,9 кВтч позволяет разогнаться до 100 км/ч за 3,1 секунды и проехать до 85 км. В будущем ожидается выпуск еще более мощной версии Panamera мощностью около 750 л. с.

Автомобиль получил также более жесткий кузов и новую пневмоподвеску. Салон был переработан в соответствии с новым Cayenne, теперь в нем 3 экрана на передней панели.

Премьера новой Panamera ожидается к концу этого года, а в продажу автомобиль поступит в следующем году.

Источник: CarAndDriver.com

Фото: Porsche