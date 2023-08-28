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Новому Jeep Wrangler добавили проходимости

Представлены версии Jeep Wrangler 2024 года для тяжелого бездорожья

Марка Jeep решила развить успех выпущенной в этом году ограниченной серии внедорожников Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition. И понятно, почему – машины были распроданы за два часа. Так что для 2024 модельного года будут предложено три пакета American Expedition Vehicles (AEV), повышающих и без того неплохие внедорожные возможности Jeep Wrangler.

Первый пакет называется Upcountry и включает в себя особую прошивку ПО, комплект для 2-дюймового лифта подвески, проушины под домкрат на бамперах, механизм съема запаски, расширители крыльев, шины 35” BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 и матово-черные диски. Такой комплект стоит 7476 долларов.

На втором уровне Upcountry+ ко всему перечисленному добавляется фирменный передний бампер с особой фронтальной камерой и защита днища. Цена комплекта – 11 599 долларов.

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Ну, и топовый пакет Level II от Rubicon за 20 049 долларов включает в себя лифт подвески на 2,5”, 37-дюймовые шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 на матово-чёрных дисках AEV Savegre II, амортизаторы Bilstein 5100, новый рулевой демпфер, новые бампера, особая защита днища AEV, фары серии AEV 7000 и лебедка.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: motorauthority.com

Фото: Jeep

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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