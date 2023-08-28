У GAC новый флагманский кроссовер

На автосалоне в Чэнду GAC представила новый кроссовер Trumpchi ES9

Новый автомобиль имеет очень внушительный дизайн и будет позиционироваться как новая флагманская модель бренда.

У машины огромная решетка радиатора и большие Т-образные фары. Сзади кроссовер похож на модель GS8. Здесь мы видим вертикальные фонари и прямоугольный «рюкзак», в котором должно прятаться запасное колесо.

Что касается размеров кузова, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5115, 1950 и 1780 мм соответственно, а колесная база достигает 2920 мм.

То есть, по своим размерам кроссовер сопоставим с Range Rover.

Trumpchi ES9 оснащен гибридной силовой установкой на базе 2-литрового бензинового турбодвигателя Trumpchi.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Autohome.com.cn