Названа скорость, при которой безопасно держать руль одной рукой

Автоэксперт: вождение одной рукой снижает возможности для маневра

Управлять автомобилем только одной рукой может лишь опытный водитель, да и то лишь до определенной скорости, считает автоэксперт Антон Трошанов. Такой скоростью он считает 40 км/ч. Большинству же водителей он советует не пренебрегать тем, чему учили в автошколе, и держаться за руль обеими руками.

Трошанов уверен, что даже опытный водитель на значительной скорости не сможет осуществить сложный маневр, если будет держаться за руль одной рукой. Он объяснил, что когда обе руки находятся на руле, в случае необходимости, например объезда препятствия, водитель сможет быстро вывернуть руль в одну сторону, а потом так же быстро вернуть машину на исходную полосу движения.

«Это похоже на "лосиный тест", когда надо объехать животное и вернуться на дорогу. Если мы управляем одной рукой, это снижает наши возможности. Первичный маневр мы можем провести, а вот вернуться назад или воспрепятствовать заносу будет уже проблематично, одной рукой на большой скорости сделать это практически невозможно», – считает автоэксперт.

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Источник: Радио Sputnik

Фото: Unsplash