Водители назвали главное преимущество шин-«липучек»
В преддверии сезона смены шин специалисты «Автостата» вспомнили об исследовании, проведенном осенью прошлого года. Они опросили автовладельцев, почему они выбирают тот или иной тип зимних шин. Почти 80% выбирают «шипы», и главным образом, из-за хорошего сцепления на льду и снегу.
Также среди плюсов шипованных покрышек называют оптимальное соотношение цены и качества и управляемость на заснеженной и обледеневшей дороге.
А вот поклонники «липучки» (примерно пятая часть российских автомобилистов) свой выбор прежде всего объясняют именно хорошим балансом цена/качество.
Среди главных аргументов в пользу нешипованной зимней резины называются сцепление на снегу, хорошая управляемость на заснеженной дороге, хорошее поведение в поворотах и высокая износостойкость.
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Источник, фото: Автостат
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