Водители назвали главное преимущество шин-«липучек»

Названа причина, по которой водители выбирают на зиму нешипованные шины-«липучки»

В преддверии сезона смены шин специалисты «Автостата» вспомнили об исследовании, проведенном осенью прошлого года. Они опросили автовладельцев, почему они выбирают тот или иной тип зимних шин. Почти 80% выбирают «шипы», и главным образом, из-за хорошего сцепления на льду и снегу.

Также среди плюсов шипованных покрышек называют оптимальное соотношение цены и качества и управляемость на заснеженной и обледеневшей дороге.

А вот поклонники «липучки» (примерно пятая часть российских автомобилистов) свой выбор прежде всего объясняют именно хорошим балансом цена/качество.

Среди главных аргументов в пользу нешипованной зимней резины называются сцепление на снегу, хорошая управляемость на заснеженной дороге, хорошее поведение в поворотах и высокая износостойкость.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник, фото: Автостат