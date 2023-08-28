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Эксперт оценил, вырастут ли цены на зимние шины

К зимнему сезону шины для российского потребителя могут подорожать

Исполнительный директор «ТД "Кама» Тимур Шарипов считает, что в России не будет дефицита шин, но при этом рост цен на них он не исключил. По его словам, во многом это связано с курсом рубля, так как производители вынуждены закупать за валюту каучук, который в России не произрастает.

«Поскольку курс возрастает, нам приходится поднимать цену на шинную продукцию, чтобы компенсировать этот рост. К сожалению, рынок не такой маржинальный и доходный, чтобы покупать сырье, которое составляет порядка 60% себестоимости, по более дорогой цене, при этом не меняя конечную стоимость для потребителя, пытаясь в счет своей маржи компенсировать курсовую разницу», - объяснил эксперт.
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По его мнению, производители могут компенсировать покупателям затраты на шины за счет оптимизации стоимости эксплуатации. В качестве таких мер Шарипов предложил расширенную гарантию, а также бесплатные услуги по шиномонтажу.

Кроме того, эксперт рассказал, что российские компании будут продолжать поиски альтернативных поставщиков, чтобы снизить себестоимость производства продукции.

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Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos

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