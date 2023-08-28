Временное ВУ для новичков сделает наши дороги безопаснее

В Самаре обсудили введение временного водительского удостоверения для новичков

28 августа в Самаре в рамках форума «Сообщество», организованного Общественной палатой РФ, комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК ОПРФ совместно с общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество автомобилистов» при поддержке Правительства Самарской области провели круглый стол по теме: «Временное водительское удостоверение для начинающих водителей транспортных средств. Опыт, актуальность, перспективы» .

Участники мероприятия отметили, что этот вопрос давно назрел, обсуждается не в первый раз, но никаких решений до сих пор принято не было.

Речь о том, что амбициозность и максимализм, свойственные некоторым молодым водителям, побуждают их на выходе из автошколы лихачить и подвергать риску других участников дорожного движения. С годами эта социальная незрелость проходит, но до этого такие водители могут натворить немало бед на дороге. В других странах возникала такая же проблема, и они по-разному старались ее решить.

Опыт Финляндии, Австрии и СССР

Например, в Финляндии сначала выдают временные права на два года. В течение этого срока водитель может совершить не более 3 нарушений. Если их больше, он за свой счет снова садится за парту в автошколе. А поскольку обучение там недешевое, молодой водитель несколько раз подумает, прежде чем нарушить ПДД. Таким образом, действует двухступенчатая система обучения.

Начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России, полковник Дмитрий Митрошин отметил, что говорить нужно в первую очередь о пересмотре подготовки водителей. Так как нарушают молодые водители не потому, что их плохо учили, и они не знают Правил, а потому что переоценивают свои возможности. Ни одна автошкола не учит ездить пьяным или по встречке, а это одни из самых частых причин ДТП.

Наиболее совершенной он считает австрийскую двухэтапную систему получения ВУ. Начинающему водителю после сдачи всех экзаменов и получения водительского удостоверения предписывают пройти еще доподготовку в автошколе. То есть, уже став водителем и получив некоторый практический навык, новичок возвращается в автошколу, где ему растолковывают наиболее сложные моменты, которые, не выехав на дорогу, понять невозможно. Его два раза приглашают на эту доподготовку, и если он не является, ВУ аннулируют.

Прозвучало также предложение ввести для молодых водителей на первом этапе ограничительные меры, такие, как существовали в свое время в СССР. Например, ездить не быстрее 70 км/ч, не выезжать на дорогу ночью и возить не более одного пассажира.

Права любительские и профессиональные

Вспомнили участники круглого стола и о юношеских автошколах, которые в 60-е годы активно развивал Минтранс. Много было сказано о том, что нужно, наконец, разделить обучение и права на любительские и профессиональные. Для любителей, которые ездят на личном автомобиле и не собираются становиться профессиональными водителями, автошколы дают много лишнего материала, а тем, кто решил связать свою жизнь с профессией шофера, наоборот полученных в автошколе знаний и часов обучения зачастую бывает недостаточно.

Участники пришли к выводу, что следует подумать о создании рабочей группы и тщательно проработать все предложения, которые прозвучали в рамках круглого стола.

По его итогам будут составлены рекомендации для федеральных и региональных органов власти, а также общероссийских и региональных общественных организаций и объединений.

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Фото: АГН "Москва"