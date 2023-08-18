Что водителю хорошо, то автошколе – расходы: требования к учебным авто хотят ужесточить

В Госдуме предложили обязать автошколы оборудовать учебные автомобили видеорегистраторами

Средствами видеорегистрации должны быть оборудованы не только автомобили для сдачи экзаменов, но и все машины, на которых проводится обучение в автошколах, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. С соответствующим письмом он обратился к главе Минтранса России Виталию Савельеву.

«Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части установления обязательных требований по оборудованию системами АВН учебных автомобилей, на которых проводятся учебные занятия», – говорится в письме парламентария.

Свое предложение Сухарев обосновывает тем, что курсанты смогут изучать видеоматериалы и анализировать процесс обучения и свои ошибки. А в случае ДТП во время обучения видеорегистратор поможет установить истинного виновника.

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Источник: RT

Фото: АГН «Москва»