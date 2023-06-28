У ГИБДД появится право лишать автошколы лицензии

Госдума приняла поправки в закон о безопасности дорожного движения.

Новые поправки накладывают на автошколы обязанность получать у ГИБДД заключения о соответствии их материальной базы установленным требованиям, соответствующим программам подготовки водителей. Это было и раньше, но у МВД не было полномочий лишать автошколы лицензий. Теперь это предусмотрено законодательством.

Автошкола – это по сути образовательное учреждение, а в лицензионных требованиях к таким организациям не предусмотрено заключений ГИБДД о соответствии их требованиям по подготовке водителей. Поэтому и поводов для прекращения лицензии, если это требование не выполнено, нет.

Теперь благодаря закреплению в законе необходимых норм будут изменены и лицензионные требования к тем образовательным организациям, которые готовят водителей.

Кроме того, после принятия поправок в закон, а также внесения поправок в лицензионные требования автошколы обязаны будут раз в пять лет проходить проверку на соответствие своих программ, а также материальной обеспеченности прогроаммам подготовки водителей.

Закон вступит в силу только 1 апреля 2024 года.

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Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos