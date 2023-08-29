Renault готовит новый бюджетный кроссовер

Новый Renault Kardian уже скоро будет продаваться по всему миру

Премьера новинки состоится 25 октября, а первыми купить кроссовер Renault Kardian смогут жители Латинской Америки.

Это субкомпактный кроссовер, который станет началом вывода на рынки за пределами Европы новых продуктов.

Подробностей о новой модели нет. Это может быть машина на базе Renault Sandero Stepway, например. Это лифтованный хэтчбек с рейлингами на крыше, накладками на бамперах и прочими псевдовнедорожными прелестями.

На опубликованном рендере видна надпись «Kardian» под логотипом Renault. Также в кадр попали задние фонари и спойлер над дверью багажника. Все это очень похоже на заднюю часть Sandero.

Вряд ли новинка будет электромобилем, учитывая рынок, с которого начнутся продажи, – «электрички» дороги и требуют развитой зарядной инфраструктуры. Гибридные силовые установки тоже маловероятны. Следовательно, под капотом будут хорошо знакомые всем малолитражные бензиновые двигатели внутреннего сгорания.

Не исключено, что новинкой может стать забрендированная под Renault уже известная модель Nissan или Mitsubishi, с которыми французский автопроизводитель состоит в альянсе.

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Фото: Renault