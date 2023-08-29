#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы сроки взрывной экспансии электромобилейНазваны сроки взрывной экспансии электромобилей
В 23 странах мира электромобили составили 5%...
Минпромторг прокомментировал повышение цен на шиныМинпромторг прокомментировал повышение цен на шины
В Минпромторге не видят причин для подорожания...
С производством Lada Aura и Largus поможет Южная КореяС производством Lada Aura и Largus поможет Южная Корея
Компании из Южной Кореи поставят АВТОВАЗу...

Renault готовит новый бюджетный кроссовер

Новый Renault Kardian уже скоро будет продаваться по всему миру

Премьера новинки состоится 25 октября, а первыми купить кроссовер Renault Kardian смогут жители Латинской Америки.

Это субкомпактный кроссовер, который станет началом вывода на рынки за пределами Европы новых продуктов.

Подробностей о новой модели нет. Это может быть машина на базе Renault Sandero Stepway, например. Это лифтованный хэтчбек с рейлингами на крыше, накладками на бамперах и прочими псевдовнедорожными прелестями.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

На опубликованном рендере видна надпись «Kardian» под логотипом Renault. Также в кадр попали задние фонари и спойлер над дверью багажника. Все это очень похоже на заднюю часть Sandero.

Geely озвучила цены на Galaxy L6

Вряд ли новинка будет электромобилем, учитывая рынок, с которого начнутся продажи, – «электрички» дороги и требуют развитой зарядной инфраструктуры. Гибридные силовые установки тоже маловероятны. Следовательно, под капотом будут хорошо знакомые всем малолитражные бензиновые двигатели внутреннего сгорания.

Не исключено, что новинкой может стать забрендированная под Renault уже известная модель Nissan или Mitsubishi, с которыми французский автопроизводитель состоит в альянсе.

Фото: Renault

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0