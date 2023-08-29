Jaecoo раскрыла первые подробности о новом кроссовере J7
Jaecoo представила первую информацию о новом кроссовере J7, который будет первой моделью глобального бренда Jaecoo и появится на российском рынке в сентябре 2023 года.
Напомним, Jaecoo является ответвлением другого бренда Chery – Omoda, позиционируясь на ступеньку выше.
Jaecoo J7 оснащен интеллектуальной системой полного привода ARDIS, позволяющей преодолевать различные препятствия независимо от дорожных и климатических условий. Система подключается к полному приводу в 1,5 раза быстрее, чем у аналогичных моделей. Время реакции системы, способной имитировать работу блокировки дифференциала, – менее 0,1 секунды.
ARDIS сохраняет внедорожные характеристики при перепадах температур и на больших высотах, автоматически подключается независимо от скорости движения, и имеет сервоусилитель тормозов, обеспечивающий эффективное торможение на разных поверхностях, и регулируемое усилие педали тормоза.
Система полного привода предлагает семь режимов движения, включая экономичный, стандартный, спортивный, бездорожный, а также режимы для снега, песка и грязи.
Кроме того, кроссовер экономичен и потребляет, по заверению производителя, всего 8,2 литра топлива на 100 км в смешанном режиме.
Более подробные характеристики модели для российского рынка будут объявлены ближе к началу официальных продаж в сентябре.
Первые флагманские шоу-румы Jaecoo будут открыты до конца августа.
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Источник, фото: Jaecoo
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