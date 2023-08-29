Jaecoo раскрыла первые подробности о новом кроссовере J7

Кроссовер Jaecoo J7 с интеллектуальной системой полного привода появится у нас в сентябре

Jaecoo представила первую информацию о новом кроссовере J7, который будет первой моделью глобального бренда Jaecoo и появится на российском рынке в сентябре 2023 года.

Напомним, Jaecoo является ответвлением другого бренда Chery – Omoda, позиционируясь на ступеньку выше.

Jaecoo J7 оснащен интеллектуальной системой полного привода ARDIS, позволяющей преодолевать различные препятствия независимо от дорожных и климатических условий. Система подключается к полному приводу в 1,5 раза быстрее, чем у аналогичных моделей. Время реакции системы, способной имитировать работу блокировки дифференциала, – менее 0,1 секунды.

ARDIS сохраняет внедорожные характеристики при перепадах температур и на больших высотах, автоматически подключается независимо от скорости движения, и имеет сервоусилитель тормозов, обеспечивающий эффективное торможение на разных поверхностях, и регулируемое усилие педали тормоза.

Система полного привода предлагает семь режимов движения, включая экономичный, стандартный, спортивный, бездорожный, а также режимы для снега, песка и грязи.

Кроме того, кроссовер экономичен и потребляет, по заверению производителя, всего 8,2 литра топлива на 100 км в смешанном режиме.

Более подробные характеристики модели для российского рынка будут объявлены ближе к началу официальных продаж в сентябре.

Первые флагманские шоу-румы Jaecoo будут открыты до конца августа.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник, фото: Jaecoo