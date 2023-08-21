Стало известно, когда «заряженные» Omoda S5 GT появятся в России
Дебют спортседана Omoda S5 GT запланирован в России на 7 сентября
«Заряженный» седан с турбодвигателем объемом 1,6 л и мощностью 150 л.с. S5 GT марки Omoda (суббренд Chery) начнут продавать в России с 7 сентября 2023 года. Тогда же будет озвучена цена на новинку.
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От обычной версии S5 GT отличается как внешне, так и силовым агрегатом.
Для GT предусмотрен агрессивный дизайн решетки радиатора, более спортивный силуэт автомобиля, черное глянцевое покрытие колесных дисков и оранжевая окраска увеличенных тормозных суппортов.
Внутри салона сиденья Omoda S5 GT отделаны красной строчкой и дополнены оригинальными элементами. В тон салона – красные ремни безопасности.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник, фото: Omoda
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