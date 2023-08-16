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Еще один китайский бренд повысил цены на свои автомобили в РоссииЕще один китайский бренд повысил цены на свои автомобили в России
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Еще один китайский бренд повысил цены на свои автомобили в России

Все модели JAC в России прибавили в цене сразу по 100 тыс. рублей

Все четыре модели китайского автопроизводителя JAC, которые представлены на российском рынке, выросли в цене. Причем на три из них: лифтбек J7, кроссовер JS6 и пикап T6 – ценники уже переписывались в начале августа с плюсом в 30 тыс. рублей.

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Новое подорожание более существенное: автомобили теперь стоят на 100 тыс. рублей или на 3,5-5% дороже в зависимости от модели.

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Так, цена лифтбека J7 – от 2,13 до 2.28 млн рублей (в зависимости от комплектации). При этом базовой версии повышение не коснулось – автомобиль можно купить за 1,92 млн рублей.

Кроссовер JAC JS6 продают по цене 2,73-2,93 млн рублей.

Для пикапа JAC T8 Pro, продажи которого пока не стартовали в России официально, цену тоже повысили на 100 тыс. рублей – до 2,92 млн.

Источник: Автоновости дня

Фото: JAC

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