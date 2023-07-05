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Бензин и дизель: JAC анонсировал пикап для России

Модель T8 Pro предложат в единственной комплектации.

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Теперь пикапов JAC на российском рынке будет два – к T6 добавят еще и T8. Последний уже заявлен на российском сайте производителя, правда, пока без цен.

Габариты моделей T6 и T8 Pro совпадают: 5325 х 1880 х 1830 мм, как и колесная база – 3090 мм и размеры грузового отсека (1520 х 1520 х 470 мм).

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Для T8 Pro на выбор доступно два двигателя: 2-литровый дизель (139 л.с.) и бензиновый турбо объемом 2,4 л (211 л.с.). Оба агрегатируются 6-ступенчатой механикой и соответствуют экологическому классу Евро-5. Средний расход топлива для них: 9,3/100 км и 9,5 л/100 км соответственно.

Комплектация одна – Full Extra, она включает 2 подушки безопасности, круиз-контроль, передние и задние патронники, панорамную камеру на 350 градусов, систему мониторинга давления в шинах, 18-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, датчик света, обогрев передних сидений, мультимедийную систему с сенсорным экраном, Bluetooth, 6 динамиками и функцией интеграции со смартфоном.

О начале продаж и ценах официально пока не сообщают, но «Китайским автомобилям» удалось узнать, что цена бензиновой версии может составить 2,8 млн рублей.

За Рулем

Источник: «Китайские автомобили»

Фото: JAC

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За РулемАлексеева Елена
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