Названы города, где обслужить авто будет дороже

Fit Service составил рейтинг самых доступных городов по стоимости автосервиса

Москва стала лидером рейтинга по стоимости обслуживания автомобиля в России, показало исследование международной сети автосервисов Fit Service. 11 203 рубля – таков средний чек за посещение автосервиса в столице.

В топ-3 городов, где стоимость обслуживания авто тоже оказалась довольно высокой, вошли Краснодар и Санкт-Петербург. В Краснодаре средний чек составляет 10 362 рубля, чуть опережая Санкт-Петербург с 10 233 рублями.

В Сибири самым дорогим оказался Красноярск с чеком в 7528 рублей, на Урале лидирует Екатеринбург со средним чеком 7314 рублей. В центральной части страны стоимость обслуживания начинает приближаться к столичной, например, в Казани автовладельцам приходится раскошеливаться на 9657 рублей, а в Перми – на 9065 рублей.

На среднюю стоимость обслуживания автомобиля в конкретном городе влияет состав автопарка, так как разные марки автомобилей требуют разных видов ремонта и обслуживания. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге, где много европейских автомобилей, стоимость обслуживания выше.

Краснодар попал в список лидеров по стоимости обслуживания из-за большого автомобильного трафика и частых случаев неотложных ремонтов, связанных с приездами отдыхающих на автомобилях. Все это приводит к повышению средних чеков в данном регионе.

В исследовании было учтено более 320 тысяч заказ-нарядов за первое полугодие 2023 года с более 300 станций сети из 16 городов-миллионников.

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Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»