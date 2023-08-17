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Названы китайские автомобили, которые чаще других заезжают на сервис

«Союз автосервисов»: самыми частые гости на СТО – Chery, Haval и Exeed

Среди представителей автосервисов по ремонту и обслуживанию китайских машин провели опрос. Целью было выяснить, автомобили каких марок заезжают на сервис чаще других. Организатор оговаривается, что опрос нельзя назвать репрезентативным, он лишь обозначает проблемы, с которым сталкиваются СТО.

Оговорка понятная, ведь самыми частыми гостями в автосервисах были названы Chery, Haval, Exeed – весьма распространенные в России китайские бренды. Реже заезжают владельцы GAC, Omoda, FAW, Lifan, что тоже вполне коррелируется с рейтингом популярности. Иногда сервисменам встречаются Zotye, Skywell, BYD, Changan.

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Слегка выбиваются из ряда лишь модели Exeed (марка все же не настолько распространена, чтобы встать на третье «сервисное» место) и Omoda, которая год назад вообще еще не была представлена в России.

Напротив, бренд Geely, присутствующий в РФ сравнительно давно и занимающий в свежем рейтинге иномарок второе место, вообще не фигурирует в приведенных результатах опроса.

Источник: союзавтосервисов.рф

Фото: Depositphotos

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