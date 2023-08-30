Названы люксовые «нахалы», которые паркуются на местах для инвалидов
В Дептрансе Москвы сообщили, что с начала года сотрудники «Московского паркинга» эвакуировали 19 тыс. машин, которые оставили на парковочных местах для людей с инвалидностью без специального разрешения.
Специалисты перемещают такие авто на спецстоянку по решению ГИБДД.
Согласно ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на всех парковках общего пользования не менее 10% парковочных мест выделяется для людей с инвалидностью и тех, кто их перевозит.
Такие места шире и удобнее, а парковаться на них можно, если на транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация о них внесена в федеральный реестр инвалидов.
Среди нарушителей попадаются и владельцы люксовых авто:
- Maybach – 1 случай
- Maserati – 3 случая
- Bentley – 5 случаев
- Tesla – 12 случаев
- Cadillac – 23 случая
- Porsche – 89 случаев.
За неправомерную парковку на местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, положен штраф в 5 тыс. рублей. В отдельных случаях машину перемещают на специализированную стоянку.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Дептранс Москвы/ Telegram
Фото: АГН «Москва», Дептранс Москвы
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен