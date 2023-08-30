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Названы люксовые «нахалы», которые паркуются на местах для инвалидов

С парковок для инвалидов в Москве с начала года переместили более 19 тыс. нарушителей

В Дептрансе Москвы сообщили, что с начала года сотрудники «Московского паркинга» эвакуировали 19 тыс. машин, которые оставили на парковочных местах для людей с инвалидностью без специального разрешения.

Специалисты перемещают такие авто на спецстоянку по решению ГИБДД.

Согласно ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на всех парковках общего пользования не менее 10% парковочных мест выделяется для людей с инвалидностью и тех, кто их перевозит.

Такие места шире и удобнее, а парковаться на них можно, если на транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация о них внесена в федеральный реестр инвалидов.

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Среди нарушителей попадаются и владельцы люксовых авто:

Названы города, где обслужить авто будет дороже
  • Maybach – 1 случай
  • Maserati – 3 случая
  • Bentley – 5 случаев
  • Tesla – 12 случаев
  • Cadillac – 23 случая
  • Porsche – 89 случаев.

За неправомерную парковку на местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, положен штраф в 5 тыс. рублей. В отдельных случаях машину перемещают на специализированную стоянку.

Источник: Дептранс Москвы/ Telegram

Фото: АГН «Москва», Дептранс Москвы


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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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