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Сотрудник ГИБДД требует убрать планшет с торпедо – он прав?

«За рулем» получил официальный ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова на обращение женщины-таксиста, для которой планшет — рабочий инструмент.

Работаю в такси. На торпедо установлен планшет, через который принимаю заказы и использую навигацию. Уже дважды сотрудники потребовали убрать его, чтобы не загораживал обзор. Имеют ли право требовать это и чем грозит, если я откажусь?

Марина, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Шторки вместо тонировки: какой штраф? А если сниму?

Таково требование Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Пункт 7.3 приложения к указанному документу запрещает эксплуатацию автомобиля, если на нем установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Таким образом, требования сотрудников Госавтоинспекции правомерны.

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Номер износился – подкрасить или получать дубликат?

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 12.15 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения штрафа в размере 500 рублей. Чтобы избежать претензий, перенесите планшет в другое место, в котором он не будет ограничивать обзор (например, закрепите на центральной консоли).

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