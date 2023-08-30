В России планируют изменить правила регистрации автомобилей

Продавцов хотят обязать извещать ГИБДД о сделке купли-продажи

В Национальном автомобильном союзе (НАС) нашли способ, как бороться с недобросовестными покупателями автомобилей. Речь идет об автовладельцах, которые игнорируют сроки постановки авто на учет после покупки, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы с камер и не приобретать полис ОСАГО, отмечается в письме НАС на имя руководителя МВД Владимира Колокольцева.

«Национальный автомобильный союз просит МВД РФ изменить правила регистрации транспортных средств, обязав продавцов автомобилей информировать о сделке сотрудников Госавтоинспекции», – говорится в обращении президента НАС Антона Шапарина.

По результатам исследований, проведенных НАС, на интернет-площадках по продаже авто примерно 15% машин не стоят на учете ГИБДД, соответственно, находятся вне правового поля, подчеркивается в обращении НАС.

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Источник: Известия