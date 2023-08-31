Съемочную группу «разули» во время сюжета о вооруженных ограблениях
Телевизионную съемочную группу ограбили в американском Чикаго во время съемки репортажа об ограблениях, сообщила The Washington Post со ссылкой на полицию.
Репортер и фотограф собирались снимать прямую трансляцию около 5 часов утра в районе Уикер-Парк, но внезапно подъехали черный внедорожник и серый седан, откуда выбежали трое вооруженных мужчин в лыжных масках.
Бандиты потребовали деньги от съемочной группы, а затем выхватили камеру, которой снимали сюжет об ограблениях, две сумки с оборудованием и личные вещи журналистов.
А затем скрылись на машинах.
В последние годы команды телевизионных новостей по всей стране сталкиваются с растущими угрозами насилия во время работы.
Инцидент в понедельник стал вторым случаем за три недели, когда съемочную группу чикагского телевидения атаковали во время подготовки сюжета.
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Источник: The Washington Post
Фото: Unsplash
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