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Съемочную группу «разули» во время сюжета о вооруженных ограблениях

The Washington Post: телевизионщиков ограбили во время репортажа о вооруженных ограблениях

Телевизионную съемочную группу ограбили в американском Чикаго во время съемки репортажа об ограблениях, сообщила The Washington Post со ссылкой на полицию.

Репортер и фотограф собирались снимать прямую трансляцию около 5 часов утра в районе Уикер-Парк, но внезапно подъехали черный внедорожник и серый седан, откуда выбежали трое вооруженных мужчин в лыжных масках.

Бандиты потребовали деньги от съемочной группы, а затем выхватили камеру, которой снимали сюжет об ограблениях, две сумки с оборудованием и личные вещи журналистов.

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А затем скрылись на машинах.

В последние годы команды телевизионных новостей по всей стране сталкиваются с растущими угрозами насилия во время работы.

Инцидент в понедельник стал вторым случаем за три недели, когда съемочную группу чикагского телевидения атаковали во время подготовки сюжета.

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Источник: The Washington Post

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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