#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаТуристамКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России появится конкурент ГАЗели от DongFeng – премьера в сентябре!В России появится конкурент ГАЗели от DongFeng – премьера в сентябре!
DongFeng Motor выводит на рынок России...
Jaecoo J7Главные автопремьеры осени-2023 (не только «китайцы»)
До конца года в России появятся минимум четыре...
В Чехии разрешили скорость на трассе до 150 км/чВ Чехии разрешили скорость на трассе до 150 км/ч
Максимальную скорость на участках магистралей в...

В Чехии разрешили скорость на трассе до 150 км/ч

Максимальную скорость на участках магистралей в Чехии повысят с 130 км/ч до 150 км/ч

Депутаты Чехии одобрили увеличение скоростного режима на некоторых участках автодорог со 130 до 150 километров в час.

Новая норма вступит в силу с 1 января следующего года.

Всего на данный момент выбрано три участка, то есть несколько десятков километров от всей местной сети автомобильных дорог.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

АЗС обяжут добавить еще одну функцию

Это современные, прямые, безопасные и благоустроенные участки, оборудованные соответствующими меняющимися дорожными знаками и, например, посекционным измерением скорости.

При этом Европейский совет по безопасности дорожного движения рекомендует устанавливать максимальную скорость на шоссе на уровне 120 километров в час.

Среди других нововведений, которые вступят в силу в Чехии с 1 января 2024 года: возможность управлять автомобилем с 17 лет при наличии рядом наставника и повышение штрафа за отказ проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя до 75 тысяч крон (3,5 тыс. долларов).

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0