В Чехии разрешили скорость на трассе до 150 км/ч

Максимальную скорость на участках магистралей в Чехии повысят с 130 км/ч до 150 км/ч

Депутаты Чехии одобрили увеличение скоростного режима на некоторых участках автодорог со 130 до 150 километров в час.

Новая норма вступит в силу с 1 января следующего года.

Всего на данный момент выбрано три участка, то есть несколько десятков километров от всей местной сети автомобильных дорог.

Это современные, прямые, безопасные и благоустроенные участки, оборудованные соответствующими меняющимися дорожными знаками и, например, посекционным измерением скорости.

При этом Европейский совет по безопасности дорожного движения рекомендует устанавливать максимальную скорость на шоссе на уровне 120 километров в час.

Среди других нововведений, которые вступят в силу в Чехии с 1 января 2024 года: возможность управлять автомобилем с 17 лет при наличии рядом наставника и повышение штрафа за отказ проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя до 75 тысяч крон (3,5 тыс. долларов).

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