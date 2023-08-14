Специалист рассказал, чем обернется контроль «средней скорости»

Ринат Гематудинов: контроль «средней скорости» сократит количество штрафов

Недавно Минтранс выступил за реанимирование «средней скорости» и уже разработал проект поправок к ПДД. Два года назад эту практику приостановили из-за юридических пробелов, и вот теперь решили вернуть в доработанном виде.

Что эта «инновация» принесет автомобилистам и почему ее не стоит бояться, рассказал специалист.

Мнение эксперта

Гематудинов Ринат Арифулаевич – доцент кафедры «Автоматизация производственных процессов» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университете (МАДИ):

«Всем известно, что скорость — это расстояние, разделенное на время. Если мы измеряем скорость транспортного средства на участке дороги, то она всегда будет “средней”, а вот мгновенной скорости не бывает, поскольку скорость — величина динамическая, измеряемая исключительно на отрезке пути, который, согласно формуле, и делится на время, потребовавшееся автомобилю на преодоление этого расстояния.

Проще говоря, и до, и после принятия поправок Минтранса нарушение скоростного режима выявлялось путем расчета той самой “средней” скорости. Разница лишь в длине контролируемого участка и количестве комплексов фотовидеофиксации, принимающих участие в проведении замеров».

Специалист отмечает, что много ДТП происходит из-за резкой остановки или снижения скорости автомобиля. Чаще всего водитель идущей впереди машины увидел камеру и резко затормозил или резко перестроился во время движения. Такие маневры даже пытались каким-то образом подвергнуть санкциям, однако администрировать это сложно – обоснование и методика оценки вызвали вопросы не только у водителей, но и у ГИБДД.

Несоблюдение дистанции — тоже проблема, решить которую методом наказаний также затруднительно. Проще и функциональнее стабилизировать весь поток, считает специалист.

Контроль средней скорости позволяет убрать «рваный» ритм движения и обеспечить равномерность течения автопотока. Технические возможности для этого есть, теперь должны появиться и юридические.

Количество выписанных штрафов при этом должно снизиться, ведь исчезнут ситуативные и вынужденные нарушения. А снизить аварийность этот механизм поможет.

Технология измерения средней скорости уже применялась в России и доказала свою эффективность в снижении аварийности и смертности на дорогах, отмечает Гематудинов.

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Фото: АГН «Москва»