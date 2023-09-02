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Зачем японским водителям наливают алкоголь и сажают за руль

Полицейские в Японии нашли нетривиальный способ доказать опасность вождения в нетрезвом виде

На необычный эксперимент решилась автошкола Chikushino в городе Фукуока. Она предложила принять участие в социальной кампании, которая призвана убедить водителей не садиться за руль пьяными.

Репортер газеты Mainichi Shimbun протестировала управление автомобилем сначала в трезвом виде, а потом после выпитых 350 мл пива, чашки сливового вина умэсю и спиртного напитка сётю. Алкотестер зафиксировал 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (это вдвое больше порогового значения в 0,15 мг).

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При проверочном заезде журналистка то ускорялась, то замедлялась на прямом участке дороги. При этом она успешно объехала все столбики на слаломе. Репортер была уверена, что контролирует ситуацию, и очень удивилась, когда ей сказали, что она вошла в поворот на повышенной скорости и в какой-то момент выехала на встречную полосу.

Инициатива полицейских как раз и была направлена на то, чтобы показать, что часто пьяные водители уверены, что справятся с управлением автомобилем.

Источник: TheGuardian

Фото: rawpixel.com

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